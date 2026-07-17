Durante dos días personal de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) y del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - FECOF Ica han realizado diligencias en las áreas administrativas del hospital San José de Chincha.

Investigación fiscal

La intervención permitió asegurar documentación de Logística, Recursos Humanos y de la Dirección en el caso seguido por presuntos delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y negociación incompatible.

La diligencia comenzó la tarde del miércoles se extendió hasta la medianoche y ayer continuó. El operativo se realizó tras la difusión del audio de un trabajador en el que revela presuntos negociados para el otorgamiento de plazas laborales en la institución de salud.

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