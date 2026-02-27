El Hospital San José de Chincha continúa recibiendo equipamiento biomédico de última generación como parte de la inversión de más de 11 millones de soles destinada a la adquisición de equipos médicos por el Gobierno Regional de Ica, en el marco de la IOARR “Adquisición de Equipos Biomédicos”.

Calidad en salud

En esta nueva entrega, el hospital recibió una máquina de anestesia con sistema de monitoreo avanzado, que permitirá realizar cirugías con mayor seguridad y controlar de forma permanente los signos vitales de los pacientes. Asimismo, se incorporó un ventilador mecánico para atención adulto, pediátrica y neonatal, fundamental para brindar soporte respiratorio especializado en situaciones críticas y salvar vidas.

Cada nuevo equipo fortalece la capacidad de respuesta del hospital, brinda mayor seguridad para los pacientes y respaldo al personal médico frente a emergencias.

El Gobierno Regional de Ica reafirmó su compromiso de continuar modernizando los servicios de salud en la provincia, garantizando que Chincha cuente con un sistema hospitalario más eficiente, seguro y preparado para atender las necesidades de su población.

