Ante el incremento de casos de sarampión en distintos países y las brechas de vacunación acumuladas en los últimos años, el Ministerio de Salud dispuso ampliar la inmunización de menores hasta los 10 años. La medida busca contener un posible brote que, a nivel nacional, pone en riesgo a más de un millón 60 mil niños.

En Arequipa, la preocupación no es menor. Giovanna Valdivia, responsable del área de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud, advirtió que la región mantiene una importante cantidad de menores sin protección. Solo entre niños de 1 a 4 años se han identificado cerca de 27 mil que no recibieron la vacuna, mientras que en el grupo de 5 a 10 años la cifra supera los 29 mil. En conjunto, son más de 56 mil menores los expuestos a la enfermedad.

“Estamos en alerta sanitaria no solo por lo que ocurre en el país, sino por el contexto internacional”, explicó la especialista tras señalar que el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, ha aparecido en países como México donde se reportó más de 6 mil casos en 2025, Canadá superó los 4 mil y Estados Unidos registró alrededor de 2 mil 300 el mismo año. La especialista agregó que en Sudamérica, Bolivia enfrenta brotes recientes de la enfermedad.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud dispuso desde el 23 de marzo la autorización para vacunar no solo a menores de cinco años, sino también a niños de hasta 10 años que no hayan recibido ninguna dosis o tengan el esquema incompleto. La primera dosis debe aplicarse al cumplir un año de vida y la segunda a los 18 meses. En el caso de niños mayores que no fueron inmunizados, bastará con una dosis para brindar protección.

Las acciones no se limitarán a los establecimientos de salud, también se contratarán brigadas que recorrerán distritos donde hay mayor población infantil como Cerro Colorado, Cayma, Paucarpata y Socabaya, con el objetivo de acercar la vacuna a las familias. También se coordinará con los gobiernos locales para habilitar puntos de vacunación en espacios públicos y así captar a quienes no suelen acudir a los centros de salud.

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