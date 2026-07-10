Saúl Durán Estremadoyro, de Arequipa, fue elegido como presidente de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú (JNOUAP), tras el proceso electoral desarrollado este 10 de julio en la ciudad de Lima.

El nuevo Consejo Directivo Nacional elegido el 10 de julio de 2026, durante el proceso electoral, se desarrolló en la ciudad de Lima. Durán Estremadoyro consiguió el respaldo con el 61% de los votos.

La lista elegida quedó conformada de la siguiente manera: Saúl Gonzalo Durán Estremadoyro (presidente), Benito Buenaventura Saavedra Marreros (vicepresidente), José Luis Sánchez Álvarez (secretario), Saúl Núñez Montenegro (tesorero), Martín Yucra Viza (protesorero), Santos Salazar Juscamayta (primer vocal), Armando Dextre Requena (segundo vocal), Luis Dagoberto Guzmán Cotrina (tercer vocal), Orlando Palacios Agurto (cuarto vocal), Walter Prado Bautista (quinto vocal), Luis Florencio Rojas Calderón (sexto vocal).

El objetivo es contribuir al desarrollo de la agricultura y al uso sostenible del agua.

Cabe mencionar que Saúl Estremadoyro se encontraba en la comisión que hacía seguimiento de la transferencia de Majes Siguas, en Arequipa, por lo que se espera un trabajo para destrabar este proyecto de gran envergadura.

FENÓMENO EL NIÑO

Durán Estremadoyro indicó a Correo que el principal tema a tratar será la prevención ante el fenómeno El Niño Costero, el cual provocaría inundaciones, precipitaciones intensas y otras emergencias a nivel nacional.

“Se va a poner énfasis en las defensas, descolmatación de ríos, quebradas. También la infraestructura vial, entre otros puntos, tanto en la zona sur como en el norte, donde se ven afectados por el fenómeno”, dijo.

Respecto a Majes Siguas, sostuvo que, debido al cargo a nivel nacional, este deberá ser atendido por el gobierno. Cabe mencionar que la designación se mantendrá vigente hasta finales del 2029.