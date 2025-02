Las denuncias por corrupción en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) han experimentado un alarmante incremento. Durante el 2023, la Oficina de Integridad recibió 40 denuncias, mientras que en 2024, la cifra ascendió a 83, lo que refleja una duplicación de los casos en tan solo un año. Este crecimiento ha puesto en evidencia la magnitud de la corrupción que aún persiste en la administración pública regional.

Según el Jefe de la Oficina de Integridad, Andy Philipps, solo 17 de las denuncias del 2023 llegaron a organismos de investigación como la Contraloría General de la República y la Procuraduría. En contraste, en 2024, 40 fueron derivadas a estas instituciones. La mayoría de los casos se relacionan con favorecimiento indebido y colusión, dos de los delitos más comunes dentro del ámbito gubernamental.

El funcionario también subrayó un aumento significativo en las denuncias de proveedores que no ganan licitaciones, quienes alegan que existe una red de colusión entre el GRA y otros servidores. Según estos testimonios, los funcionarios involucrados manipulan los concursos, asegurando que los mismos servidores terminen ganando las licitaciones a pesar de no ser los más aptos.

Este fenómeno, según Philipps, se debe a una mayor promoción de los canales de denuncia, lo que ha permitido a más personas presentar sus quejas. Sin embargo, señaló que muchas de estas pierden fuerza por la falta de acción rápida, lo que genera una sensación de impunidad en la sociedad. “La lentitud es demasiado grande”, comentó el jefe de la Oficina de Integridad, instando a las autoridades a actuar con mayor diligencia.

INVOLUCRAN A EXTRABAJADORES DE LOGÍSTICA EN ACTOS DE CORRUPCIÓN

Además, el funcionario recordó la denuncia realizada por el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez. En sus declaraciones, aseguró que existen personas que se hacen pasar por funcionarios de alta dirección del GRA y, a cambio de dádivas, ofrecen servicios como mover documentos, acelerar trámites o influir en los procesos de selección de proveedores del GRA.

A pesar de la gravedad de las denuncias, aún no se han revelado los nombres de estas personas, aunque se presume que serían exfuncionarios del área de Logística. Estos individuos estarían aprovechando su conocimiento del sistema y los procesos internos para obtener beneficios ilícitos. “El gobernador no ha dado nombres y apellidos, pero sí hay una serie de medidas para prevenir este comportamiento”, aseguró Philipps.

Según las denuncias, aproximadamente 15 casos relacionados con este tipo de fraude han sido reportados durante 2024. Los proveedores, empresas y servidores involucrados han identificado a funcionarios de alta dirección como los responsables de estos actos, aunque Philipps ha señalado que estos individuos serían personas “inescrupulosas” que están siendo investigadas.

DOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS

Dentro de las 40 denuncias que fueron derivadas a los organismos de investigación, Philipps confirmó que dos funcionarios del GRA están siendo investigados. No obstante, el jefe de la Oficina de Integridad se abstuvo de revelar sus nombres o cargos, argumentando que no sería apropiado hacerlo hasta que no haya una sentencia clara al respecto.