Se restableció servicio de gas natural y grifos deben abastecerse de GLP el sábado

El servicio de gas natural de Camisea se restableció desde las 6:00 horas de este viernes, según informó el Ministerio de Energía y Minas y el presidente del Consejo de Ministros del Perú, José Balcázar, luego que se reparó la fuga de gas en Megantoni, Cusco.

Tras este anuncio, se espera que el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y balones de gas doméstico se normalice de manera progresiva en los grifos y plantas envasadoras de la región Arequipa, a partir de este sábado 14 de marzo.

El prefecto regional de Arequipa, César Rodríguez, señaló que los precios deberían regularizarse a partir de mañana. En su opinión, durante los últimos días se habría registrado especulación, especialmente en el caso del gas doméstico, porque no hubo desabastecimiento.

“Ha habido un aumento exagerado del precio del balón de gas, dijo.

No obstante, la autoridad reconoció que los delitos de especulación y acaparamiento en la venta de combustibles son difíciles de demostrar, a pesar de que pueden ser sancionados con penas de hasta ocho años de prisión.

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Asimismo, exhortó a la población a evitar compras innecesarias de combustible mientras se normaliza el abastecimiento, ya que el incremento de la demanda puede favorecer la especulación de precios en el mercado.

PREFECTO CONFIRMÓ PROBLEMA POR ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL

La situación del abastecimiento y precio del diésel en la región Arequipa aún es incierta, debido a que su variación responde principalmente al incremento del precio internacional del barril de petróleo.

Según informó el prefecto regional, César Rodríguez, en la refinería de Mollendo la gasolina premium se comercializaba ayer a las cisternas a aproximadamente 20 soles por galón, mientras que la gasolina regular se vendía a 19 soles y el diésel superaba los 20 soles. En consecuencia, estos costos se trasladan a los grifos, donde el combustible se expende a precios más elevados.

La autoridad también cuestionó presuntas irregularidades en el proceso de abastecimiento. Señaló que varias cisternas tuvieron que esperar durante horas para cargar combustible, mientras que algunas empresas habrían recibido atención preferencial sin necesidad de formar colas.

A ello se suma que, según indicó, se aplicó una racionalización en la venta del combustible, ya que no se despachaban los volúmenes completos a los transportistas.

Frente a este panorama, el prefecto regional expresó su expectativa de que tanto el abastecimiento como los precios del combustible se regularicen en los próximos días.