La gerente general de Sedapar, Yanet Montoya, advirtió que la capacidad operativa de la entidad para atender las incidencias por el corte de agua y la afectación del sistema de desagüe se encuentra al límite debido a la falta de personal.

Durante una reunión de la Plataforma de Defensa Civil Provincial realizada ayer en la Municipalidad Provincial de Arequipa, la funcionaria explicó que, frente a la creciente demanda registrada en los distritos de Yanahuara, Cerro Colorado y Cayma, la empresa ya no cuenta con el recurso humano necesario para responder con la rapidez requerida.

Montoya precisó que, en el caso de Yanahuara, los constantes desbordes de la torrentera provocaron que los trabajos realizados previamente quedaran sin efecto, obligando a reiniciar las intervenciones desde cero.

Por su parte, Arturo Medina, especialista de Defensa Civil de Sedapar, informó que el sistema de alcantarillado pluvial administrado por los municipios colapsó y terminó ingresando al sistema de alcantarillado doméstico operado por la empresa.

“Va a tenerse que hacer de nuevo todas las líneas de distribución y las conexiones domiciliares (…) el sector más afectado es Yanahuara y la parte alta de Cayma y Cerro Colorado”, explicó.

El especialista añadió que para ejecutar los trabajos de reposición se requiere mano de obra calificada, recurso que actualmente resulta insuficiente frente a la magnitud de los daños.

