La acumulación de sedimentos en la Represa de Aguada Blanca podría comprometer el abastecimiento de agua para Arequipa si no se ejecutan trabajos de limpieza en el corto plazo, advirtió el ingeniero especialista en represas Greg Morris.

La represa opera desde 1972 y desde ese entonces no se ha realizado ningún proceso de remoción de colmatación. Por ello ha perdido aproximadamente la mitad de su capacidad, que en un inicio era de 40 millones de metros cúbicos, pero a la fecha solo llega a los 20 millones de metros cúbicos. Sin embargo, lo más preocupante es el avance de arena hacia la zona de la bocatoma.

El especialista advirtió que cuando la arena alcance directamente esa área podría generar daños en las turbinas de generación hidroeléctrica, en las bombas que trasladan el agua hacia la ciudad y en los canales de riego. Además, existe el riesgo de que la toma quede bloqueada.

La generación eléctrica del sistema Charcani y el suministro de agua se verían afectados, incluyendo a la empresa Minera Cerro Verde, que utiliza agua tratada proveniente de la planta de tratamiento de aguas servidas.

Morris señaló que, de mantenerse el actual ritmo de sedimentación, el escenario podría presentarse en aproximadamente cinco años. Advirtió que esperar hasta ese momento haría que la solución sea más compleja y costosa.

Cómo alternativa, planteó el dragado del embalse, un proceso que permitiría extraer la arena sin necesidad de vaciar la represa y sin detener su operación. No obstante, el procedimiento requiere estudios técnicos y ambientales, permisos, contratación internacional y la movilización de maquinaria especializada que no existe en el país.

El especialista estimó que solo los estudios podrían tomar al menos seis meses, mientras que la ejecución completa del dragado demandaría varios años de trabajo continuo. La inversión proyectada oscilaría entre 50 y 100 millones de dólares, dependiendo del volumen de sedimentos a retirar.

