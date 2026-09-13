La Liga Distrital de Fútbol de Arequipa, comúnmente conocida como la Liga del Cercado, quiere marcar la diferencia y, en estricto cumplimiento de las disposiciones en seguridad, la mañana de ayer dio inicio al torneo de la Segunda División en el estadio Melgar.

Con la presencia de 12 efectivos policiales, dispuestos entre la tribuna occidente y el campo de juego para el control del orden del público y la protección de la terna arbitral, el campeonato abrió fuegos con el partido entre EF Real América y Chacarita Junior, con victoria del primero por 2 a 0.

En el segundo encuentro de la fecha, Deportivo Bolivariano impuso condiciones ante FBC Piérola con una victoria por 3 a 0, mientras que en el tercer partido, Alianza San Isidro consiguió el resultado más abultado de la fecha al superar por 5 a 0 a Internacional. En el partido de fondo, León del Sur superó por 4 a 1 al Real América FC.

EF Real América ganó en el primer partido en la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Deportivo Bolivariano superó al FBC Piérola en la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

PENDIENTE

Cabe precisar que el campeonato lo integran 11 equipos; sin embargo, el partido entre FBC Yanahuara y Junior San Pepe no se disputó debido a que el Instituto Peruano del Deporte solo cedió el recinto deportivo desde las 9:00 horas, dejando tiempo solo para 4 partidos.

Esta situación se da en razón de que el estadio Melgar es usado por atletas de alto rendimiento durante la mañana, por lo que la pista atlética se encuentra reservada solo para el entrenamiento de los deportistas.

El torneo se jugará en una sola rueda de todos contra todos, con 11 fechas, donde el campeón y subcampeón ascenderán a la Primera División del próximo año.