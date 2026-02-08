El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Unidad de Producción Cerro Verde, según se informó a través de la Resolución Directoral N.º 00014-2026-SENACE-PE/DEAR, emitida el 6 de febrero.

La aprobación permitirá a la empresa minera extender sus operaciones en la región Arequipa hasta el año 2053. La medida fue adoptada luego de una evaluación técnica que incluyó el análisis de diversas entidades del Estado y ciudadanía.

Además, con esta aprobación se viabilizará una inversión aproximada de US$ 2100 millones a lo largo de los próximos años. El objetivo es optimizar y sostener la actual infraestructura y procesos productivos, los cuales incrementarán la capacidad de procesamiento de concentrados de 408 mil a 420 mil toneladas por día.

Entre las principales modificaciones autorizadas figura la elaboración de un nuevo plan de minado y producción, el mejoramiento de la actual infraestructura de producción e incremento de capacidad de procesamiento, y la ampliación de la infraestructura de beneficio de la plataforma de lixiviación PAD 4B, entre otros.

La ampliación de operaciones también implicará mayores ingresos para la región a través del pago de impuestos, regalías y la distribución del canon minero, recursos que forman parte de las principales fuentes de financiamiento de obras públicas en Arequipa.