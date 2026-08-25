La reciente elección de Yenifer Paredes al frente de la Comisión de Energía y Minas reabre el debate sobre la formalización minera. Ante este escenario, el senador por Arequipa, Nilson Flores, informó que buscará coordinar con la nueva presidenta una propuesta legislativa que permita resolver de manera definitiva la situación de miles de mineros inscritos en el Reinfo.

Flores sostuvo que la designación de Paredes responde a una decisión democrática de la Cámara de Diputados y descartó cuestionarla por razones políticas. “Soy una persona muy demócrata y respeto estas decisiones del pueblo”, manifestó. Sin embargo, consideró necesario que la nueva presidenta de la comisión priorice una solución al proceso de formalización minera que arrastra varios años.

LEY PARA TERMINAR CON FORMALIZACIÓN

El senador indicó que buscará conversar directamente con Paredes para que las cámaras de Senadores y Diputados, puedan abordar una propuesta que permita ordenar la pequeña minería y establecer reglas claras para quienes buscan incorporarse a la formalidad.

El parlamentario consideró que uno de los principales retos será resolver el problema generado por las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Cuestionó que el mecanismo continúe prorrogándose sin alcanzar una solución definitiva y planteó que el Congreso debe discutir una nueva norma que permita concluir el proceso.

“El tema de la ampliación del Reinfo es una media verdad, eso terminó en el 2020. Ahora hay que dar una ley definitiva para el proceso de formalización y tener un pequeño empresariado nacional bien organizado, bien cimentado, que genere oportunidades laborales para nuestros jóvenes”.

Flores también aseguró que una parte del problema corresponde al propio Estado, debido a que durante años no habría cumplido con evaluar los expedientes presentados. “El minero solito no aprueba su expediente. El Estado no ha evaluado estos expedientes, no ha cumplido con esa misión durante muchos años y no es responsabilidad del administrado”, afirmó.

El senador advirtió que cualquier propuesta que sea aprobada por la comisión Paredes deberá superar posteriormente el filtro de la Cámara Alta.