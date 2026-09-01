La temperatura diurna continuará aumentando en las ocho provincias de Arequipa durante los próximos días, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja ante las condiciones previstas entre el martes 1 y el jueves 3 de septiembre.

El pronóstico contempla un incremento de la temperatura de moderada a extrema intensidad tanto en la costa como en las zonas altoandinas de la región. A ello se sumará la escasa nubosidad alrededor del mediodía, condición que favorecerá un aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

La Dirección Zonal 6 del Senamhi también advirtió que durante las tardes se presentarían fuertes vientos cercanos a los 40 kilómetros por hora, por lo que podría levantar polvo en algunos sectores.

El aviso con alerta de color naranja comprende para las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

Ante el incremento de la radiación UV, se recomienda reducir la exposición directa al sol, especialmente alrededor del mediodía, utilizar sombrero o gorra, ropa que cubra la piel y protector solar.