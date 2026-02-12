En un proceso judicial célere, en la modalidad de flagrancia, el juzgado sentenció a un año y 8 meses de pena privativa de la libertad con ejecución suspendida a Rolmer Tunco, por el delito de peligro común, al conducir ebrio el 4 de febrero del presente año, aproximadamente a las 18:00 horas por la Av. Jesús en el distrito de Paucarpata.

Según Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva, el hoy sentenciado manejaba de forma peligrosa, su vehículo transitaba en forma de zigzag la noche del 4 de febrero, por lo que fue intervenido. Según los resultados del dosaje etílico, tenía 1.14 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, por encima de lo permitido.

El juzgado dispuso la condena, luego de valorar los antecedentes penales del sentenciado, pues cuenta con una condena efectiva por el delito de robo agravado. Además, fijó el pago de reparación civil al Estado el monto de mil 100 soles, además de seguir las reglas de conducta como presentarse al juzgado de manera mensual.

VIDEO RECOMENDADO