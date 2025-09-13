Este fin de semana, Correo visitó el mercado Nueva Esperanza de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en José Luis Bustamante y Rivero, para consultar el costo de los principales productos de necesidad.

De acuerdo a los comerciantes, se incrementó el costo de algunas verduras y carnes, debido a la temporada. La variación es de 1 a 2 soles, con respecto a la semana anterior.

En ese sentido, en carnes, el kilo de pollo se expende en 8.50 soles, carne de res a 17.50 soles y de cerdo desde 14.00 soles (corte pierna).

Respecto a las verduras, el kilo de vainita se vende a 7.00 soles, habas a 1.50 soles, arveja a 3.50 soles, zanahoria a 2.00 soles, betarraga a 2.50 soles, limón a 6.00 soles, pepinillo a 1.00 soles, zapallo a 2.50 soles, tomate subió de 2.00 a 3.00 soles, brócoli a 2.00 soles y coliflor a 2.50.

“Se ha subido el costo en las verduras por el tema de la temporada. Además, algunos son exportados y en otros no se está produciendo mucho”, mencionó uno de los negociantes.

Asimismo, en tubérculos, el camote se vende a 2.50 soles, y papa rosada a 9.00 soles por 5 kilos.