Danza, teatro y canto, son algunas de las actividades que se presentaron en el Penal de Arequipa, en conmemoración al 17° Aniversario del Programa DEVIDA, el cual brinda acompañamiento y tratamiento a 29 internos de entre 18 y 29 años con antecedentes de consumo de drogas.

Mediante estas demostraciones, los internos expresaron que el arte y la cultura, son herramientas de transformación y reinserción social.

Al respecto, Omar Córdoba Villar, director de la Oficina Regional Sur del INPE, indicó que estas iniciativas comprenden un impacto positivo.

“Estos 17 años reflejan un trabajo sostenido en favor de la rehabilitación y recuperación de jóvenes, brindándoles herramientas para una vida libre de adicciones”, expresó.

Conmemoran 17° Aniversario del programa DEVIDA en penal de Arequipa. Foto: Difusión.

PROGRAMA DEVIDA

El proyecto está dirigido a la población penitenciaria con antecedentes de consumo de drogas. Nació en 2008 como resultado de un convenio entre ambas instituciones, con la finalidad de intervenir a personas con abuso y dependencia de sustancias psicoactivas en establecimientos penitenciarios.

Además, cuenta con 8 sedes o comunidades terapéuticas a nivel nacional, donde se brinda tratamiento integral a un aproximado de 260 internos.