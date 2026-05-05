Dos hombres fueron asesinados a balazos ayer en la tarde en el distrito de Miraflores, en un violento ataque que ha conmocionado a los vecinos de la zona. El crimen se perpetró con extrema ferocidad, registrándose más de 50 disparos contra las víctimas, según las primeras diligencias policiales.

El hecho ocurrió en la urbanización Felipe Santiago Salaverry, específicamente en un car wash ubicado en la calle Prolongación Sánchez Trujillo. Hasta ese punto llegaron las víctimas junto a un tercer acompañante, quien sobrevivió al ataque, a bordo de un vehículo blanco para realizar el lavado de su unidad.

Sicarios mataron a dos venezolanos en Arequipa, en el distrito de Miraflores (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Las víctimas fueron identificadas como los ciudadanos venezolanos Jesús Enriques Martínez Misel, de 20 años, y Jesus David Guacaran Salazar de 22 años. Ambos se encontraban en el establecimiento cuando fueron sorprendidos por sus atacantes, sin posibilidad de escapar del brutal ataque armado.

HECHOS DEL CRIMEN

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los sicarios llegaron en un automóvil rojo, marca Kia Picanto. Del vehículo descendieron dos sujetos, quienes abrieron fuego directamente contra los jóvenes, desatando una ráfaga de disparos en cuestión de segundos.

Tras perpetrar el crimen, los atacantes huyeron del lugar en el mismo vehículo en el que llegaron. Las grabaciones también evidencian que un motociclista, que llevaba una mochila de repartidor de la aplicación Rappi, siguió a los sicarios, lo que es analizado por las autoridades.

Minutos después del ataque, familiares de las víctimas llegaron hasta la escena del crimen, protagonizando desgarradoras escenas de dolor. Entre lágrimas y gritos, exigieron justicia por la muerte de sus seres queridos.

Policías trasladaron los cadáveres de los venezolanos de Miraflores a la morgue de Arequipa (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron rápidamente al lugar, procediendo a acordonar la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo casquillos de bala dispersos en el área.

Las primeras hipótesis no descartan que el crimen esté vinculado a actividades ilícitas, como la modalidad de préstamos conocida como “gota a gota”. Sin embargo, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.

HECHOS DELICTIVOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Cabe recordar que hace poco también se registró el asesinato de una persona en Socabaya, quien habría estado inmerso en la venta de droga.

Además, en una vivienda de la avenida Las Convenciones, se registró un atentado, donde sujetos dispararon contra una vivienda donde vivirían colombianos.

También en el sector de Guardia Civil, en Paucarpata, se registró el ataque a una vivienda, donde viven personas de nacionalidad venezolana. La Policía no descarta que los ataques esten relacionados a la organización criminal extranjera Los Orientales.

PIDEN SEGURIDAD

Hace dos años se registraron estos mismos hechos en esta zona de la ciudad, por lo que autoridades de Miraflores solicitaron a los vecinos no alquilar sus viviendas a extranjeros, además se reforzó el patrullaje en urbanizaciones aledañas a la Alameda Salaverry, lo que hizo que se generara tranquilidad a los residentes, pero luego de varios años estos atentados retornaron con mayor agresividad.

Sin embargo, los pobladores exigieron anoche mayor seguridad, tras el homicidio que se registró en el distrito.