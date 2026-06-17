Algunas obras ejecutadas por Administración Directa (AD) por el Gobierno Regional de Arequipa se quedarán sin concluir en su totalidad debido a sobrecostos y deficiencias técnicas, afirmó el gerente general Juan Carlos Blanco durante la última sesión extraordinaria convocada por el Consejo Regional de Arequipa la tarde del martes.

“Muchos de estos proyectos han sufrido sobrecostos básicamente por el tema de mano de obra y algunas deficiencias técnicas en los ejecutores de obra, que se están estableciendo informes técnicos legales para determinar las responsabilidades”, comentó tras ser cuestionado por los avances en la obra de transitabilidad vial del Centro Poblado de Callalli qué se inició en septiembre del 2023 por la actual gestión.

Blanco aseguró también que los sobrecostos en las obras de la Región alcanzan el 380% solo en el costo de obra programado inicialmente, situación por la que ya no se cuenta con el recurso financiero para el cumplimiento de todas las metas, como en el caso de Callalli.

“Durante el desarrollo de la ejecución se suscitaron sobrecostos de mano de obra relacionados a la Ordenanza Regional que establece los porcentajes del régimen de Construcción Civil y lo que corresponde a personal del GRA”, añadió en su intervención.

El funcionario aseguró también que durante su desempeño como subgerente de Ejecución y Liquidación de Proyectos del GRA, se pudo determinar que el rendimiento en mano de obra fue bajo.

No obstante, la mano de obra no es el único inconveniente, Blanco también confirmó la existencia de expedientes técnicos defectuosos.

Frente a esta situación y con barreras normativas que impiden dar mayores partidas financieras, el funcionario aseguró que las obras que atraviesen por esta situación serán concluidas mediante IOARR.

Asimismo, el funcionario refirió que los 640 millones de soles consignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para inversión pública es insuficiente, lo que deja en duda si los proyectos contarán con financiamiento para ser terminados.