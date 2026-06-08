En Arequipa, no cualquier establecimiento de salud privado puede realizar intervenciones quirúrgicas. Tras el fallecimiento del pequeño Gustavito, ocurrido en un establecimiento ilegal donde fue atendido por dos médicos del Minsa, en Yanahuara, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) se informó que solo 23 locales privados cuentan con el registro y categoría correspondiente para efectuar cirugías seguras.

Giovanna Reyes Linares, directora ejecutiva de Salud de las Personas de la Geresa, refirió que cuentan con mil 243 establecimientos registrados entre públicos y privados que están distribuidos en la ciudad y provincias. De este total, 908 corresponden al sector privado, entre consultorios médicos, policlínicos, laboratorios, centros de hemodiálisis, centros ópticos, centros odontológicos y clínicas.

Sin embargo, dentro de ese universo, solo 23 figuran con categorías 2E, I2 y II2 que les permiten realizar procedimientos quirúrgicos. La cifra evidencia que la capacidad formal para operar es limitada y que los pacientes deben verificar antes de someterse a cualquier intervención para evitar hechos lamentables como el que ocurrió con el menor atendido en la clínica informal Traumacare, que no tenía autorización de la Geresa ni de la municipalidad para atender pacientes.

La especialista recordó que existe el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress), donde cualquier ciudadano puede ingresar a la página web y verificar si una clínica, consultorio, laboratorio o centro médico está registrado y categorizado para el servicio que ofrece.

En esta plataforma se puede buscar el establecimiento por nombre comercial, razón social, RUC, código o director médico. “Si el local no aparece en el registro, no cuenta con categorización y, por lo tanto, no debería ofrecer servicios de salud como si estuviera autorizado”, remarcó Giovanna Reyes.