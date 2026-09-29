Solo 9 de los 20 candidatos invitados al municipio provincial y Gobierno Regional de Arequipa suscribieron el compromiso de asumir una agenda de propuestas para la protección del patrimonio y la cultura de Arequipa. El documento fue presentado por la Plataforma de Protección del Patrimonio, integrada por alrededor de 30 organizaciones, y recoge acciones elaboradas por más de 70 especialistas.

De los nueve firmantes, siete postulan a la Municipalidad Provincial de Arequipa y dos al Gobierno Regional. Por la provincia suscribieron Ricardo Ramírez del Villar, Génesis Amado, Yamel Romero, Jorge Reyes Luján, Alfredo Benavente, Alfredo Álvarez y Deyanira Salazar. En el caso de Salazar, el documento fue firmado por un representante debido a su ausencia. Por el Gobierno Regional firmaron César Huamantuma y Berly Gonzales, este último también mediante un representante.

Según Carlos Rivas, presidente de la asociación Actuemos Perú, la agenda contempla 61 acciones para la gestión municipal y 54 para la regional, organizadas en cinco ejes: protección y restauración del Centro Histórico, protección de la cuenca urbana del río Chili, preservación del ecosistema reconocido por la UNESCO, acceso y fomento de la cultura y turismo cultural sostenible.

Entre las propuestas para la provincia figura la elaboración del plan específico de la cuenca urbana del río Chili, pendiente desde 2014. También se plantean acciones para continuar la recuperación y restauración del Centro Histórico, mejorar la peatonalización e incorporar zonas verdes y espacios de descanso que permitan una mayor interacción de la población con el patrimonio.

Para el ámbito regional se propone elevar la actual Subgerencia de Cultura a Gerencia de Cultura, con un mayor presupuesto para la defensa del patrimonio y promoción de las artes.