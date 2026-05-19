Prevenir una muerte materna no empieza en la emergencia de un hospital, sino mucho antes del embarazo. En Arequipa, apenas 5 de cada 100 mujeres acuden a una atención preconcepcional; es decir, buscan orientación médica para conocer si su salud está en condiciones adecuadas para llevar un embarazo seguro.

La cifra fue advertida por Aydee Vargas, Coordinadora Regional de Salud Sexual y Reproductiva de la Gerencia Regional de Salud, durante la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria. Según se explicó, este control previo permite identificar factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, anemia, problemas ginecológicos o antecedentes que podrían complicar la gestación.

La especialista señaló que lo ideal es que la mujer que desea ser madre acuda al establecimiento de salud al menos seis semanas o tres meses antes del embarazo. En ese periodo puede recibir suplementación con ácido fólico y sulfato ferroso, además de exámenes preventivos, control de peso, descarte de enfermedades y orientación para llegar a la gestación en mejores condiciones.Sin embargo, la mayoría de los embarazos no se planifica. Esto eleva el riesgo de que las complicaciones sean detectadas tarde, cuando la gestante ya llega a un hospital de mayor complejidad y, en algunos casos, con cuadros difíciles de revertir.