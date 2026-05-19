Realizan campñas por la Semana de la Maternidad Saludable
Realizan campñas por la Semana de la Maternidad Saludable

Prevenir una muerte materna no empieza en la emergencia de un hospital, sino mucho antes del embarazo. En Arequipa, apenas 5 de cada 100 mujeres acuden a una atención preconcepcional; es decir, buscan orientación médica para conocer si su salud está en condiciones adecuadas para llevar un embarazo seguro.

La cifra fue advertida por Aydee Vargas, Coordinadora Regional de Salud Sexual y Reproductiva de la Gerencia Regional de Salud, durante la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria. Según se explicó, este control previo permite identificar factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, anemia, problemas ginecológicos o antecedentes que podrían complicar la gestación.

La especialista señaló que lo ideal es que la mujer que desea ser madre acuda al establecimiento de salud al menos seis semanas o tres meses antes del embarazo. En ese periodo puede recibir suplementación con ácido fólico y sulfato ferroso, además de exámenes preventivos, control de peso, descarte de enfermedades y orientación para llegar a la gestación en mejores condiciones.Sin embargo, la mayoría de los embarazos no se planifica. Esto eleva el riesgo de que las complicaciones sean detectadas tarde, cuando la gestante ya llega a un hospital de mayor complejidad y, en algunos casos, con cuadros difíciles de revertir.

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