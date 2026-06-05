El presunto caso de abuso sexual ocurrido al interior del Colegio Militar Francisco Bolognesi, que involucra a estudiantes menores de edad, continúa siendo investigado. De acuerdo con información obtenida por Correo, solo un estudiante figura como presunto agresor, descartándose la participación de varios alumnos como se señaló inicialmente.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el incidente no habría ocurrido el viernes de la semana pasada, sino días antes. Asimismo, precisaron que la víctima no requirió atención médica en una clínica particular, como se dijo inicialmente sobre el hecho.

Según las primeras indagaciones, el episodio se habría iniciado como un juego entre los menores, sin embargo, la situación se habría salido de control. La investigación Fiscal determinará las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

La denuncia fue presentada por un familiar del estudiante afectado, quien inicialmente proporcionó varios nombres de presuntos involucrados. Tras conocerse el caso, este fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y el menor rindió su declaración mediante cámara Gesell. Será la Fiscalía la encargada de esclarecer lo sucedido a partir de los testimonios y demás diligencias que se encuentran en curso.

Correo se comunicó ayer con el gerente regional de Educación, Marco Choque, quien informó que realizó las consultas respectivas con el subdirector del colegio militar. Según indicó, el directivo confirmó la existencia de una denuncia relacionada con una agresión entre estudiantes.

El funcionario señaló además que la institución educativa activó los protocolos establecidos para estos casos y reportó el incidente a la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación. No obstante, el hecho no habría sido comunicado a la UGEL Sur, por lo que la Gerencia Regional de Educación no tomó conocimiento de la denuncia hasta ser consultada por este medio. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar la naturaleza de los hechos y las responsabilidades que correspondan.

COMUNICADO

La institución educativa, a través de un comunicado, no negó la denuncia del presunto abuso sexual, pero señaló que se trata de una información inexacta, relacionada, precisamente, a que la agresión no habría sido grupal y se habría dado durante un juego de los estudiantes.

“El Colegio Militar Francisco Bolognesi no tolera ni tolerará actos de violencia, indisciplina o cualquier conducta que atente contra la integridad física o psicológica de nuestros estudiantes, aplicando permanentemente los protocolos y mecanismos establecidos por las autoridades competentes”, se lee en el comunicado.