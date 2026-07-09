La calidad y las condiciones del servicio de alimentación escolar fueron supervisadas ayer en la institución educativa El Mirador AQP, en el distrito de Alto Selva Alegre, durante un operativo nacional que se realizó de manera simultánea en 500 colegios públicos del país para verificar la preparación, almacenamiento y distribución de los alimentos que reciben más de 400 mil estudiantes del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

La inspección en Arequipa fue encabezada por la directora ejecutiva del Programa de Alimentación Escolar (PAE), Scarlet Díaz Cáceres, junto con la jefa de la Unidad Territorial Arequipa, Karin Aydee Vargas Castillo, y la directora del plantel, Mirian Quispe Huanca.

Durante la visita, se revisaron los almacenes, la cocina y el comedor de la institución educativa para comprobar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de inocuidad. Además, verificaron el estado de los productos almacenados y acompañaron la preparación, el servido y el consumo de los alimentos por parte de los escolares.

Ese día, los estudiantes recibieron un desayuno consistente en un bebible de quinua con maicena y un almuerzo de lentejas con charqui acompañado de arroz fortificado.

El colegio El Mirador AQP brinda el servicio alimentario a 215 estudiantes, de los cuales 46 pertenecen al nivel inicial y 169 a primaria.

La supervisión formó parte del octavo operativo nacional de control del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que movilizó equipos técnicos en las 27 unidades territoriales del país para fiscalizar la calidad de los alimentos, las condiciones de almacenamiento y el cumplimiento de los protocolos durante la entrega de las raciones.

En la región Arequipa, el programa atiende a 157 mil 301 estudiantes de 1775 instituciones educativas públicas. Solo en el distrito de Alto Selva Alegre, el servicio beneficia a 6609 escolares de 63 colegios.

A nivel nacional, el Programa de Alimentación Escolar llega a más de 4,1 millones de estudiantes de más de 67 mil instituciones educativas públicas y programas no escolarizados de educación inicial, mediante las modalidades de Comida Caliente y Comida Lista para Consumo, según las características de cada zona del país.