Las salidas de los buses desde el Terminal Terrestre de Arequipa hacia Lima y Caravelí fueron suspendidas debido a la interrupción de la Panamericana Sur por huaicos, derrumbes y caída de piedras. La restricción se concentra en el tramo comprendido entre Ático, en Caravelí, y Ocoña, en Camaná. En tanto, los viajes hacia Camaná se mantienen con normalidad.

Mario Lovón, secretario regional del Consejo de Transporte de Arequipa, informó que algunas empresas continúan vendiendo pasajes con restricciones, pero no autorizan la salida de buses mientras no se garantice que la carretera esté transitable. “Estamos en espera de que se habilite para poder salir de viaje”, señaló. Precisó que diariamente unos 40 buses cubren la ruta hacia Lima, pero actualmente ninguno está saliendo debido a la emergencia.

La Panamericana Sur se habiliataría posterior al medidoía de manera restringida en la carretera Atico-Ocoña

Asimismo confirmó que ya se realizan trabajos con maquinaria para atender la emergencia, aunque consideró que el equipo disponible no es suficiente frente a los daños registrados. “A primeras horas de la mañana estaban haciendo un trabajo en la maquinaria que está ahí, pero es insuficiente”, manifestó.

Según el dirigente, los daños no se limitan a los puntos donde ingresaron los huaicos, pues también se han registrado derrumbes en diferentes sectores. Según indicó, aproximadamente 48 kilómetros de la vía fueron dañados.

Por lo que pidió la intervención del Gobierno Regional de Arequipa y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para disponer mayor maquinaria y recuperar el tránsito en el menor tiempo posible. “No podemos salir de viaje con los pasajeros si es que la vía no se encuentra idónea”, sostuvo.