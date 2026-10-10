La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) impuso multas de una UIT (S/5 500) a unidades que operaban sin autorización en las regiones de Arequipa y Moquegua.

En Arequipa , en el km 49 de la Interoceánica Sur (distrito de Yura), se fiscalizó a vehículos que van hacia Juliaca, Puno, Espinar, Cusco y Desaguadero. En este punto, se impuso un acta F.1., se retuvo una licencia y se retiró un par de placas.

Además, en el km25, a la altura del peaje de Uchumayo, se revisó a buses con rutas hacia Ica, Lima, Moquegua, Ilo y Tacna. Como resultado de la intervención, se emitió un acta F.1., una licencia retenida y un par de placas retiradas.

Por su parte, en Moquegua , el operativo se realizó en la Vía Interoceánica Sur, a la altura del Campo Ferial Alfonso Gambetta, en la provincia de Mariscal Nieto, donde se verificó la documentación de unidades que cubren las rutas Moquegua-Arequipa y Tacna-Moquegua. En este sector, se levantó un acta de control F.1 a un vehículo informal, se retuvo una licencia de conducir y un par de placas.

Asimismo, en los exteriores del Terminal Terrestre de Mariscal Nieto se intervino a unidades de las mismas rutas, donde se formuló otra acta F.1 y se quitó una placa.