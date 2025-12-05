En una prolongada sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Arequipa aprobó esta mañana la modificación de la Ordenanza Municipal N° 927, lo que permitirá a los taxis con Setare vigente ingresar al Centro Histórico sin estar sujetos al sistema de plaqueo, que seguirá aplicándose a las unidades particulares.

La primera modificación se refiere al Artículo 8 de la normativa, que redefine el ámbito de aplicación del plaqueo. Anteriormente, abarcaba desde San Lázaro y Peral hasta la calle Villalba; ahora, la restricción se limitará a las calles Ayacucho y Puente Grau.

Además, se derogó el Artículo 10, que restringía el acceso al Centro Histórico para aquellos taxis con Setare que no transportaban pasajeros. Durante la sesión, la gerente de Transporte y Movilidad Sostenible, Milagros Chirinos, presentó la propuesta, lo que generó una serie de observaciones de parte de la mayoría de los regidores.

La regidora Mayra Sumari cuestionó que, hace dos semanas, se había añadido una excepción al Artículo 11 que permitía el acceso al Centro Histórico para las unidades particulares que transportaban escolares o se dirigían a centros laborales; sin embargo, esta inclusión no fue considerada en la propuesta de hoy.

Su colega José Suárez expresó su preocupación por la falta de distinción en la propuesta entre los taxis con Setare vigentes y los no vigentes, lo que lo llevó a solicitar un cuarto intermedio para realizar modificaciones necesarias.

Después del receso y con las revisiones realizadas, las modificaciones a la Ordenanza Municipal fueron aprobadas por unanimidad.

Durante su exposición, Milagros Chirinos también destacó que, hasta noviembre de 2025, Arequipa cuenta con 7 mil 48 taxis habilitados (con Setare), mientras que 15 mil 188 tienen su habilitación vencida. En este contexto, Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa, enfatizó que la aprobación de estas modificaciones debería incentivar a los taxistas a regularizar su habilitación.

Asimismo, Paco anticipó que, con estas disposiciones, se espera que los taxistas formales puedan mejorar sus ingresos en un 15 %. Desde 2024, al menos 300 personas han tramitado un certificado para ingresar al Centro Histórico por motivos educativos o laborales, según información proporcionada por la gerente de Transporte y Movilidad Sostenible.

