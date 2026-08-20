Taxistas forman colas por 4 horas para conseguir GLP y el precio llega hasta S/10 (VIDEO)

Los taxistas en Arequipa esperan entre cuatro y cinco horas para abastecerse de GLP, debido a la escasez de combustible provocada por el bloqueo de la Panamericana Sur entre Atico y Ocoña. La interrupción de la vía impide el ingreso normal de cisternas que abastecen a los grifos de la ciudad y la región de Arequipa.

Renzo Ruelas, taxista, contó que en algunos establecimientos las colas se prolongan por hasta cinco horas y que el precio del GLP se elevó de S/7 a S/10 por galón.

El conductor llegó hasta un grifo ubicado en la zona de Llamagas, en Cerro Colorado, donde encontró combustible a S/10 por galón. Aunque el precio es mayor, explicó que decidió abastecerse allí porque la fila avanza con mayor rapidez. En otros establecimientos donde el precio todavía es menor, las colas pueden extenderse por más de cuatro horas y algunos ya se quedaron sin stock.

Para los taxistas, el problema no solo representa un mayor gasto en combustible, sino también pérdida de ingresos. Las horas que permanecen esperando en los grifos son horas en las que dejan de trabajar y, por tanto, de generar ganancias.

Otro conductor, Clímaco, señaló que los taxistas tampoco pueden trasladar el incremento del combustible a los pasajeros mediante un aumento de las tarifas. Según explicó, los usuarios optarían por utilizar el transporte público antes que pagar un servicio de taxi más caro.

Ante esta situación, los conductores pidieron al Gobierno acelerar los trabajos para despejar la Panamericana Sur y permitir el ingreso de las cisternas que abastecen de combustible a Arequipa.

PRECIOS DE OTROS COMBUSTIBLES

La escasez también se refleja en los precios de otros combustibles. En los establecimientos consultados, el petróleo se comercializa a S/25.59 por galón, mientras que la gasolina regular alcanza S/19.96 y la premium S/21.59.

El problema también alcanza al gas doméstico. En una planta envasadora, el balón de GLP de 10 kilos se vende a S/52, el de 5 kilos a S/30 y el de 45 kilos a S/224.