El Tribunal Constitucional del Perú (TC) ordenó al juzgado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitir un nuevo pronunciamiento sobre el monto de una deuda laboral a favor de una trabajadora en Arequipa, tras detectar vulneraciones a derechos fundamentales en una sentencia previa.

La decisión fue adoptada por la Sala Segunda del TC al declarar fundada la demanda de Sheyna Candy Tejada Amado contra el Primer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. En su fallo, el tribunal determinó que dicho juzgado deberá emitir una nueva resolución con una justificación más sólida, denominada “motivación cualificada”, respecto al cálculo del monto que le corresponde a la demandante como deuda laboral por parte de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S. A..

Según el TC, la sentencia original no presentó una argumentación suficientemente consistente para sustentar la cifra establecida, especialmente al evidenciarse que tres excompañeros de la trabajadora, que desempeñaban el mismo cargo, recibieron montos distintos. Esta situación llevó al tribunal a analizar posibles indicios de trato discriminatorio en materia remunerativa.

En esa línea, el máximo intérprete de la Constitución también evaluó la afectación al derecho fundamental a la igualdad y al deber de los jueces de motivar adecuadamente sus decisiones, concluyendo que ambos principios no fueron debidamente garantizados en este caso.

Como consecuencia, el TC declaró nulas la Resolución 12 (Sentencia 234-2017), emitida el 17 de octubre de 2017, y la Sentencia de Vista 170-2018-3SL, del 31 de enero de 2018. Ambas resoluciones deberán ser reemplazadas por un nuevo fallo debidamente fundamentado por el juzgado de origen.

La sentencia corresponde al expediente N.° 04852-2023-PA/TC y lleva las firmas de los magistrados Helder Domínguez Haro, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, quien fue convocado para dirimir la controversia. Asimismo, se consigna el voto singular del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse.

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