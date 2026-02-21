Parte de la estructura del techo del centro comercial Plaza Norte colapsó la noche de este jueves en el distrito de Cerro Colorado, en medio de las intensas lluvias que se registran en diferentes distritos de Arequipa, desde tempranas horas de la tarde.

De acuerdo con la información preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa (COER), el incidente ocurrió al anochecer en la tienda Estilos. Desde esta oficina esperan el informe oficial de los administradores del establecimiento hacia la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado para determinar las causas del desplome y confirmar si el hecho dejó personas heridas.

Emprendedores y clientes del centro comercial confirmaron a Correo que, el agua de lluvia comenzó a filtrarse por distintos puntos del techo, generando goteras en varios pasillos y locales. La acumulación de agua habría debilitado la estructura.

Las diferentes municipalidades aún no terminaron de limpiar la arena y los escombros que quedaron en las calles, por las intensas precipitaciones pluviales que se registraron la tarde y noche del jueves 19 de febrero.

Según el Senamhi, las lluvias continuarán de moderada a fuerte intensidad en diferentes distritos hasta este lunes 23 de febrero, motivo por el que se activó la alerta naranja.

