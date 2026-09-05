A menos de una semana de las jornadas centrales de la Teletón 2026, la Gira Teletón llegó a Arequipa con una rueda de prensa en la Clínica San Juan de Dios, con el mensaje de apoyar a los niños en rehabilitación y superar la meta de 2025.

Sergio León, gerente general de Fundación Teletón Perú, explicó que la meta de este año es alcanzar S/9 millones 168,510, dinero que se destinará directamente a los procesos de rehabilitación de niñas y niños, además de permitir que 480 menores que actualmente están en lista de espera puedan acceder a tratamiento.

León recordó que Teletón tiene más de 40 años de trabajo en el país y adelantó que este 2026 la fundación apuesta por convertir la campaña también en un reto digital, con la participación de creadores de contenido, streamers que se sumarán a la recaudación.

“Llegar a Arequipa en esta etapa de la campaña tiene un significado muy especial. Estamos muy cerca del 11 y 12 de septiembre y queremos volver a encontrarnos con las personas que hacen posible la Teletón”, indicó Sergio León.

Por su parte, la influencer Alondra Huárac, quien participó de la jornada en Arequipa, se comprometió con la causa. “Esta responsabilidad me la voy a tomar muy bien. El 11 y 12 vamos a superar la meta”, señaló.

Cabe mencionar que las donaciones ya pueden realizarse mediante Yape al 989 361 677, el botón Donaciones de la Banca Móvil BCP, teleton.pe y las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart.

En Arequipa piden superar meta de S/9,168,510 para niños en rehabilitación de la Teletón. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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