Un sismo de magnitud 4.0 se registró esta noche en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento ocurrió a las 6:41 p. m. y tuvo su epicentro en el mar, a 20 kilómetros al sureste de Ocoña.

El temblor se produjo a una profundidad de 47 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Ocoña, por lo que fue percibido de manera leve a moderada en la zona.

De acuerdo con el reporte del IGP, 93 temblores han tenido su epicentro en la región, de los cuales 21 ocurrieron en la provincia de Camaná, principalmente en zonas cercanas a Ocoña y Quilca, pero la mayoría fue en el primer distrito.

Los movimientos registrados en esta provincia tuvieron magnitudes de entre 3.5 y 4.9. El de mayor magnitud dentro de este grupo ocurrió el 4 de julio, a las 3:24 p. m., con una magnitud de 4.9.

La ocurrencia constante de temblores, obliga a los pobladores y autoridades a trabajar en prevención, planificación y preparación ante la ocurrencia de un terremoto que podría causar daños personales y materiales.