Un sismo de magnitud 3.7 se registró este domingo 15 de noviembre de 2026 en la región Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0796, el movimiento ocurrió exactamente a las 4:03:02 p. m., con una profundidad de 34 kilómetros.

El epicentro se localizó a 27 kilómetros al suroeste de Yauca, en la provincia de Caravelí, región Arequipa. Las coordenadas fueron latitud -15.81 y longitud -74.73.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0796 Fecha y Hora Local: 15/11/2026,16:03:02 Magnitud: 3.7 Profundidad: 34 km Latitud: -15.81 Longitud: -74.73 Intensidad: II-III Yauca Referencia: 27 km al SO de Yauca, Caravelí - Arequipa https://t.co/1UEgOe4fby — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 15, 2026

¿Qué intensidad tuvo el temblor en Yauca?

Según el reporte del IGP, el movimiento alcanzó una intensidad de II-III en Yauca, lo que corresponde a una percepción entre débil y leve del movimiento.