Las personas que necesiten iniciar un proceso judicial por tenencia de hijos, variación de tenencia y variación del régimen de visitas ya pueden presentar sus demandas de manera electrónica en Arequipa, sin tener que recurrir necesariamente a un expediente físico.

Los ciudadanos deben ingresar a la página del Poder Judicial, pero antes deben solicitar el registro de la casilla electrónica y elegir la opción de personas naturales para ello debe contar con un correo electrónico, además de digitar sus datos personales.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa informó que, desde el 8 de junio hasta el 31 de agosto, se presentaron 289 demandas electrónicas mediante el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE).

De ese total, 183 corresponden a procesos de tenencia, 44 a régimen de visitas, 41 a variación de tenencia y 21 a variación de régimen de visitas.

Esto significa que quienes afrontan un conflicto relacionado con el cuidado de sus hijos o con el cumplimiento de un régimen de visitas pueden iniciar estos procesos utilizando las herramientas digitales habilitadas por el Poder Judicial.

Según el presidente de la Corte de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, esta herramienta también permitirá mejorar el seguimiento de los procesos y reducir retrasos en la atención de los casos.

¿DÓNDE FUNCIONA?

El sistema está disponible en 23 órganos jurisdiccionales de 15 sedes judiciales de Arequipa. Entre ellas se encuentran Cerro Colorado, Paucarpata, Mariano Melgar, La Joya, Mollendo, Chivay, Caravelí, Aplao, Cotahuasi, Ciudad Majes y Camaná, además de otras sedes.

La implementación del servicio fue presentada oficialmente hoy por la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, quien destacó que la digitalización busca reducir el tiempo que toma tramitar estos casos.

En los procesos de familia, la rapidez es especialmente importante porque las decisiones judiciales pueden afectar directamente la relación entre padres e hijos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.