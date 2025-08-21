Al menos 50 trabajadores del régimen 1057 de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) protestaron hoy 21 de agosto en la mañana, en la plaza España de la ciudad de Arequipa para pedir al Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley que disponga el pago de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), escolaridad y gratificaciones.

En Arequipa son alrededor de dos mil trabajadores de las fuerzas armadas, gobiernos locales y universidades que se benficiarían con el proyecto de ley. El salario promedio es de mil 500 soles, sin los beneficios laborales.

Tomas Bustinza Benavides, secretario general de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) región de Arequipa, señaló que acatan una jornada nacional protesta.

“Estamos agrupados en varias regiones del país. Pedimos que las gratificaciones sea con remuneración total y aumente la CTS del 14 al 100 % desde el 1 de enero del 2026. Pedimos el apoyo de los congresistas”, señaló.

EN VIVO