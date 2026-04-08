Los trabajadores de PeruRail salieron ayer a las calles del Cercado de Arequipa en protesta, luego de romper el trato directo con la empresa. Se quejan porque dejaron de percibir el bono anual de 800 soles e indicaron que las condiciones laborales son críticas por falta de mantenimiento en las herramientas de trabajo como vagones y la alimentación inadecuada en los campamentos.

Guido Quiroz Astorga, secretario en el Sindicato de Trabajadores de PeruRail La Joya, informó que son más de 350 afiliados que se distribuyen en sedes como Juliaca, Pillones, Las Bambas, Islay, La Joya y Arequipa.

“Esta movilización es con el personal de descanso, no hemos parado todavía. Estamos esperando que la empresa nos llame para continuar con la negociación y caso contrario podemos llegar a una huelga que podría afectar compromisos con empresas como Cerro Verde y Las Bambas”, señaló.

Durante la protesta, las actividades de la empresa no se suspendieron, porque marcharon quienes se encontraban de descanso, pero advirtieron que en adelante podrían paralizar sus labores.

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