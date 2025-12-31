Servidores afiliados al Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa (SITGRA) protestaron esta tarde en la sede del Gobierno Regional para exigir el pago de beneficios económicos, deudas a servidores del régimen laboral 276.

Los manifestantes exigieron el desembolso de 4 mil soles para 160 trabajadores, de un total de 342 servidores sindicalizados, correspondiente a conceptos como refrigerio, movilidad y otros beneficios pactados. Según el sindicato, este pago forma parte de los compromisos asumidos por el GRA en cumplimiento de un laudo arbitral.

El secretario general del SITGRA, Eradio Larico, señaló que el Gobierno Regional se comprometió a pagar 4 mil soles a cada uno de los 160 trabajadores beneficiados, mientras que los otros 182 servidores debían recibir 2 mil 200 soles. No obstante, pese a encontrarse en la etapa final del año 2025, la Oficina de Planificación y Presupuesto no habría respaldado el pago, por falta de presupuesto.

El dirigente explicó que los trabajadores nombrados bajo el régimen 276 perciben actualmente un sueldo de mil 250 soles; sin embargo, hasta hace cuatro meses sus remuneraciones oscilaban entre 600 y 700 soles. Para compensar estos bajos ingresos, mediante laudos arbitrales y pactos colectivos se estableció el pago de beneficios adicionales, como movilidad por 600 soles, refrigerio por 500 soles y un bono alimentario de mil 700 soles.

Larico precisó que, pese a los acuerdos alcanzados con gestiones regionales anteriores, estos beneficios no fueron cumplidos de manera regular, lo que generó una deuda acumulada que asciende aproximadamente a 27 millones de soles. Según detalló, cada trabajador tendría montos pendientes que van desde los 25 mil hasta los 130 mil soles.

Los manifestantes advirtieron que, de no cumplirse el compromiso de la vicegobernadora Ana María Gutiérrez, se quedarán en la sede hasta la media noche. Cabe recordar que el gobernador, Rohel Sánchez, se encuentra de vacaciones desde antes de Navidad.

