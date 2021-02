Diferentes sectores económicos y laborales de Arequipa se resisten a acatar la cuarentena, pese al riesgo sanitario. El Ejecutivo dispuso el confinamiento para esta ciudad y otras cuatro provincias de la región desde este lunes 15 hasta el 28 de febrero, pero la medida fue rechazada por los trabajadores. Para este miércoles la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) anunció una movilización masiva a fin de que el Gobierno dé marcha atrás con su decreto.

De acuerdo al reporte epidemiológico de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), en las últimas 24 horas se ha registrado 205 nuevos portadores del virus y 18 fallecidos. En total, desde el inicio de la pandemia en Arequipa suman 167.236 personas infectadas y 2.913 decesos por causa del COVID-19. La cuarentena era un clamor de los médicos que vieron cómo, después de cuatro meses de un descenso sostenido, los casos se dispararon desde la segunda semana de enero. El temor era un colapso de los servicios hospitalarios como ocurrió en julio y agosto del año pasado.

Protestas

Pero la medida no fue bien recibida por un sector de la población. Por segundo día consecutivo los trabajadores de diferentes galerías, tiendas y establecimientos comerciales realizan un plantón fuera de sus negocios. La principal razón es que tienen deudas con el banco y estas entidades no les dan facilidades, porque contrario los intereses se van incrementando. “No vamos a acatar la cuarentena. Queremos trabajar, tenemos deudas, como alimentamos a nuestros hijos. No queremos bono, solo que nos dejen trabajar tenemos nuestra prueba COVID y cumplimos con todos los protocolos sanitarios”, indicó una comerciante del Centro Comercial Siglo XX.

El secretario general de la FDTA, José Luis Chapa, anunció que este miércoles saldrán a marchar diferentes gremios que han sido afectados con el confinamiento. Desde trabajadores independientes hasta pequeñas y medianas empresas. Reclamó que la medida afecta principalmente a quienes viven del día a día. Luego de la movilización pacífica presentarán un memorial en la Gobernatura pidiendo al presidente de la República, Francisco Sagasti, levante la cuarentena. Además de exigir que se otorgue un bono universal que llegue a las familias más afectadas por la pandemia.

Pronunciamiento

Quién también se ha mostrado en contra de la cuarentena es la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), de acuerdo a un pronunciamiento que hicieron público sostienen que la cuarentena no tiene sentido y no servirá de mucho sino se cuenta con pruebas moleculares, sino se realiza el cerco epidemiológico de las zonas de alto riesgo y si no se aplica una estrategia para mejorar los servicios de salud.

Los empresarios creen que la mejor manera de controlar los contagios es reduciendo los aforos de los espacios públicos, fiscalizando mejor el transporte público, que las Fuerzas Armadas controlen las aglomeraciones en los mercados y la mejor distribución de los negocios, puesto que son los principales focos de contagio. “El confinamiento obligado solo origina mayor incertidumbre, confusión y pobreza”, dice el documento.

