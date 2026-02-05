Momentos de tensión vivieron los trabajadores del distrito de Mariano Melgar, en Arequipa, luego de que cuatro obreros del área de Parques y Jardines fueron amenazados de muerte con presuntamente un arma de fuego por un adulto mayor que se jactaba ser coronel de la Policía.

El hecho ocurrió esta tarde, cuando los trabajadores municipales realizaban labores de poda en la avenida Simón Bolívar, como parte de las acciones de mantenimiento y embellecimiento del ornato público. Según informó, Karina Ticona, gerenta de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la municipalidad de Mariano Melgar, el personal intervenía un árbol que obstruía el paso peatonal por la vereda, sin afectar la propiedad privada.

De acuerdo con la funcionaria, el incidente se inició cuando el hombre, desde la ventana de su vivienda, comenzó a insultar a los obreros y a oponerse a la poda. Posteriormente, el hombre habría mostrado lo que aparentaba ser un arma de fuego y los amenazó de muerte.

La funcionaria precisó que no existía invasión a la vivienda del vecino, ya que la poda se realizaba únicamente sobre arbustos ubicados en la vía pública. Pese a ello, el adulto mayor, desde su vivienda, reiteró las amenazas, mientras aseguraba ostentar el grado de coronel de la Policía.

Ante la intimidación, los obreros suspendieron sus labores por temor a su integridad y acudieron a la comisaría del distrito para interponer la denuncia correspondiente. El caso será investigado por la Policía, que realizará las investigaciones para determinar la veracidad de la amenaza y la identidad del presunto agresor.

