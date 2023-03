A las apelaciones de sus detenciones preliminares que aparecieron tres de los presuntos integrantes de la organización criminal los ‘Traficantes de la Pampa’, dedicado a la venta y reventa de terrenos en La Joya, se suma el habeas corpus que el abogado y también investigado, René García Gonzales, interpuso contra la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila, de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.

Lo más increíble, es que el recurso fue admitido por el Juzgado Constitucional que dirige la jueza Karina Apaza y en el petitorio, el investigado sustenta que durante el operativo policial, hecho el 2 de marzo en su oficina ubicada en el Cercado, donde se incautaron documentos y una computadora portátil, se vulneró su derecho a la defensa y se le ha restringido su libertad y derecho al trabajo.

ABOGADO NO ESTÁ PRIVADO DE SU LIBERTAD, PERO JUEZ ADMITIÓ EL HABEAS CORPUS

El juzgado ha solicitado a la fiscal Cárdenas la documentación concerniente a la orden de detención y allanamiento dictada para René García.

La fiscal ha cumplido con remitir lo solicitado y advertido que el recurso presentado por el investigado tiene el único fin de dilatar el tiempo, más aún teniendo en cuenta que el plazo de detención preliminar en su contra vence el día de hoy.

Además, ha referido que el abogado no está privado de su libertad, no ha existido, y el habeas corpus no procede contra una actuación de la Fiscalía.

Algunos de los llamados ejecutores, encargados de los desalojos, dieron su declaración e indicaron lo que hicieron por presión de Juan Valencia, quien es el dirigente investigado como el cabecilla de la organización criminal.

