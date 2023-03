Gilmar Luna Boyer, exalcalde de la municipalidad de La Joya, fue detenido por presuntamente integrar la organización criminal los ‘traficantes de la Pampa’, dedicado a la venta y reventa fraudulenta de terrenos, además del exburgomaestre, la red delincuencial estaría integrada por otras 13 personas entre líderes de la asociación Aspproducto, donde se efectuó el ilícito, un exjuez de paz, un abogado y efectivos de la Policía Nacional en actividad.

A través de una orden judicial de detención preliminar y allanamiento, la exautoridad fue detenida la madrugada de ayer al interior de su vivienda un operativo desplegado por agentes de la Diviac y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en las ciudades de Arequipa y Tacna.

También fueron detenidos quien sería el cabecilla de la organización, Juan Valencia Postigo (66), a quien Gilmar Luna se llamaba ‘tiito’, su lugarteniente Maritza Callachet Quiroz (49), su brazo ejecutor de violentos desalojos integrado por Juana Ramos Puma (61) , Mery Caballero Savaria (69), Jhon Álvarez Puma (44), Cirila Condori de Mollo (71), Juan Silva Amezquita (57), Saturnina Quispe Humpire (62), el juez de paz Fausto Quirita Yauri (69) y los efectivos policías Victor Zevallos Bello (43), David Chayña Laura (51) y Wilbert Zevallos Vicente quienes según la investigación fiscal, actuaron como protectores de la organización.

El abogado René García Gonzales, también integrado en la investigación, no fue ubicado por las autoridades.

ASÍ FUNCIONABA EL TRÁFICO DE TERRENOS

Aunque la asociación Aspproducto, que preside Juan Valencia Postigo se conformó en el 2000, cuatro años antes, el exalcalde del centro poblado menor de San Camilo, Santos Zambrano Ramos, y el exjuez de Paz, Fausto Quirita Yauri, implicado como integrante de la organización , mediante una ‘escritura imperfecta de adjudicación de terreno’ ya se resolvió entregarle más de 700 hectáreas de terreno eriazo a Juan Valencia Postigo.

Esto fue utilizado por el cabecilla de los traficantes de la pampa para comenzar a vender lotes entre 3 mil y 5 mil soles a distintas personas que buscaran forjarse un futuro en casas granjas en La Joya. Pese a que muchos adquirieron sus terrenos, nunca tuvieron documentos que acreditaran su propiedad.

De acuerdo con la investigación fiscal, a los integrantes de la organización no le importaba la amistad que pudieran tener con los socios ni tampoco la antigüedad de los mismos, solo les interesaba lucrar.

La Fiscalía ha registrado hasta el momento la denuncia de 35 personas que fueron despojadas de sus terrenos por los denominados ‘ejecutores’ de Juan Valencia.

Uno de ellos, con código de reserva, reveló a las autoridades que compraron hace 21 años un terreno a Juan Valencia y en mayo de 2021, Maritza Callachet y Juana Ramos lo amenazaron con quemarlo si no retiraron las pocas cosas que aún quedan en pie en su predio destruido por matones. Le dijeron que debían retirarse por las buenas o las malas, pues necesitaban el terreno para venderlo.

El agraviado dijo que acudió a la comisaría de San Camilo para denunciar lo ocurrido y hacer una constatación de los daños, pero no le hicieron caso. Hay dos efectivos de la comisaría de San Camilo que son nombrados en la investigación, pero no se ha solicitado la detención preliminar para ellos.

Según la información recabada por la Fiscalía, esta práctica de los agentes policiales era para proteger a los miembros de la organización criminal impidiendo que las denuncias se formalicen, persuadiendo a los agraviados a que se desistan y aquella que lograran registrarse, no se consignaba datos específicos como ubicación exacta para perjudicar el acopio de evidencias o se omitirían identificar a los miembros de la organización.

AGENTES DE SEGURIDAD DEL ESTADO INVOLUCRADOS

Respecto a la participación de David Chayña y Víctor Zevallos, ambos son agentes de Seguridad del Estado que pueden disparar las denuncias contra Juan Valencia y sus cómplices, pero según la investigación, ambos se dedicaron a coordinar los actuados con los implicados o elaboraran actas de inspección en lugares distintos a donde se producían los desalojos, además de entrevistarse con el cabecilla en la oficina de Aspproducto en el Cercado de Arequipa para “quedar sobre los casos”, se señala en el requerimiento de detención preliminar.

La participación del efectivo policial Wilbert Zevallos Vicente, alias ‘Lobo’ fue mucho más profunda. Laboraba en la oficina de apoyo al Ministerio Público y aprovechó su carga estratégica para informar a Juan Valencia sobre cualquier denuncia que en su contra incluso le enviaba las carpetas fiscales a través de WhatsApp, también proveía de información crucial al abogado René García Gonzales.

LA PARTICIÁCIÓN DE GILMAR LUNA EN LOS TRAFICANTES DE LA PAMPA

Durante la intervención de Gilmar Luna en su vivienda ubicada en Uchumayo, la Policía halló la réplica de un arma de fuego y S/14 mil 100 en efectivos que según la ex autoridad, eran producto de su actividad como abogado y de su trabajo como agricultor , no obstante no pudo demostrarlo con documentos.

María Alejandra Cárdenas, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, sostuvo que la participación de Luna Boyer en la organización criminal, era el trato preferencial que le daba a Juan Valencia a quien llamaba ‘tiito’ en sus comunicaciones telefónicas.

“Hablan directamente de las autorizac iones que requerían esta asociación como aprobación de planos para poder colocar servicios de agua potable y otros servicios públicos”, refirió la fiscal.

En la investigación preliminar se estableció que Gilmar Luna solo disponía la entrega de agua potable mediante cisterna a la lista de asociados que entregaba Juan Valencia, dichos socios eran quienes se sometieron a los cobros indebidos de la organización para no ser desalojados.

Además, habría intercedido para que se emita la resolución gerencial de desarrollo económico N° 014-2021 para que se reconozca como único integrante de la junta directiva de Assproducto a Juan Valencia. Dicho documento ha sido presentado por el cabecilla de la organización en una demanda civil tramitada en el Segundo Juzgado Civil de Islay para que, a través de una prescripción adquisitiva, sea declarado como único propietario de más de 700 hectáreas de terreno en La Joya.

Durante los siguientes 10 días, la Fiscalía recabará mayor información sobre los implicados en el tráfico de terrenos que son investigados por defraudación, organización criminal, usurpación agravada, cohecho activo, falsedad ideológica, usurpación de función pública, falsedad ideológica, omisión o demora de actos funcionales, tráfico de influencias y abuso de autoridad para definir si pide para todos la prisión preventiva.

