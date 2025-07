Eliana Flores Romero (34) y su esposo, se habían preparado para convertirse en padres por primera vez; sin embargo, el día de su parto, la joven terminó con un profundo sangrado y terminó falleciendo por lo que sus familia denunció una presunta negligencia en la clínica Sanna, en Yanahuara.

Jesús Flores, explicó que su hija y su yerno llevaron los controles prenatales en dicho clínica y estuvo completamente sana. A las 5 de la tarde del martes ingresó por los dolores del trabajo de parto y a las 3 de la madrugada del miércoles, dio a luz a su primer hijo que nació de manera natural con 4 kilos de peso.

TRAGEDIA

El padre de Eliana dijo que al retirarle la placenta le habrían causado un desgarro en el útero que motivó la hemorragia que no pudieron controlar. Su hija hizo un primer paro cardiaco a las 7 am y al no poder resolver el problema, los médicos decidieron derivarla hacia la clínica Auna, en el traslado hizo el segundo paro.

Tras ser internada en Auna, la situación de Eliana empeoró cayendo en un tercer paro cardíaco de 8 minutos. Aunque lograron reanimarla, los médicos le dijeron a la familia que si sobrevivía sería en estado vegetal, no obstante, Eliana terminó muriendo a las 5.30 de la tarde. “Mi hija estuvo completamente sana y que me la maten de esa manera no estoy de acuerdo, quiero justicia”, dijo el padre.