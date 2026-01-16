Un camión tráiler cargado con toneladas de plátano se incendió la mañana de hoy en la carretera Panamericana Sur de Arequipa, a la altura de la zona de Quebrada Honda, en la provincia de Caravelí, tramo comprendido entre los distritos de Atico y Ocoña.

Según la información preliminar, el vehículo registró un (a explosión y se incendió, lo que generó la alarma entre los conductores que transitaban por la vía. El fuego provocó la quema total de la carga, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas.

Tránsito es restringido en la Panamericana Sur de Arequipa

Afortunadamente, se informó que los ocupantes del tráiler salieron a tiempo del vehículo, por lo que no se reportaron personas con quemaduras ni víctimas que lamentar.

Debido al siniestro, el tránsito vehicular en la Panamericana Sur se encuentra restringido, mientras se realizan las labores de retiro de los restos del vehículo y limpieza de la vía. La Policía recomienda a los conductores a tomar precauciones para evitar mayores congestiones en la vía.

