Tránsito por la Variante de Uchumayo en Arequipa se restablecería el 31 de marzo

La concesionaria Vial del Sur S.A. (Covisur) informó que la instalación del puente modular en el distrito de Uchumayo se encuentra en su fase final, por lo que se prevé que el tránsito vehicular en la Variante de Uchumayo se restablecerá, a más tardar, el próximo 31 de marzo.

Según el comunicado de la empresa, el cierre temporal de la vía fue adoptado como una medida preventiva, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros durante la ejecución de los trabajos.

La información se da a conocer, luego que se terminó la instalación del primer puente modular sobre la antigua estructura del puente Uchumayo. A la fecha, las labores continúan con el montaje de un segundo puente en la zona contigua, lo que permitirá habilitar el tránsito en ambos carriles.

Mientras duren estos trabajos, los conductores deberán seguir utilizando la vía alterna por la carretera a Cerro Verde para ingresar y salir de la ciudad de Arequipa, pese a que esta ruta se encuentra congestionada desde el 8 de febrero, fecha en que colapsó una parte del puente Uchumayo.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de forma paralela, la empresa Covisur debe realizar el estudio integral de la infraestructura del puente para determinar el tipo de intervención que necesita.

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