Los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT) plantearon elevar a S/1.50 el pasaje urbano en Arequipa, durante la primera reunión de trato directo que tuvieron hoy, 2 de septiembre, con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

La propuesta de los transportistas implica un incremento de 50 céntimos por pasaje, pero por ahora no representa un cambio en la tarifa que pagan los usuarios. La comuna provincial insistió en que el pasaje continúa en S/1.00 mientras duren las negociaciones, aunque los transportistas cobran S/1.30.

Transportistas del SIT proponen subir el pasaje a S/1.50 en Arequipa

Durante la reunión del trato director para incrementar el pasaje de transporte urbano, los transportistas plantearon que la negociación tenga como punto de partida una tarifa de S/1.50 y coincidieron con la municipalidad en que cualquier modificación debería concretarse mediante una adenda de carácter operativo.

Municipalidad de Arequipa y concesionarias del SIT en reunión de trato directo

Según la comuna, un eventual incremento del pasaje no puede aprobarse directamente mediante el trato directo, sino que tendría que formalizarse a través de una adenda al contrato del SIT.

De acuerdo al acta firmada esta mañana, mientras siguen con las reuniones, la municipalidad continúa con sus facultades para fiscalizar y controlar el cumplimiento del pasaje en las 6 concesionarias.