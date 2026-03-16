Transportistas realizan el mantenimiento de vía en Majes por desinterés de autoridades

La empresa de transporte Crucero Majes asumió el mantenimiento de la vía que conduce al sector de La Granja, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, luego de que, según denunciaron, no recibieron respuesta de las autoridades para el mantenimiento de la carretera.

El gerente de la empresa, Elmer Flores, informó que se contrató motoniveladora y 2 cisternas de agua para mejorar las condiciones de la trocha carrozable, que presentaba huecos y una superficie “encalaminada” que dificultaba el tránsito vehicular.

Flores indicó que la empresa tomó esta decisión ante el deterioro progresivo de la carretera, situación que estaba generando constantes daños en los vehículos. “El mal estado de la vía ocasionaba gastos en la reparación de suspensión, muelles y llantas”, explicó.

El mantenimiento de la ruta demandó un gasto aproximado de 1,500 soles, monto que fue asumido por los transportistas para garantizar la continuidad del servicio de transporte hacia La Granja.

El representante de la empresa señaló además que previamente se realizaron pedidos para que la vía sea intervenida por las autoridades, sin obtener respuesta del alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, ni del alcalde distrital de Majes, Jenry Huisa.

Ante esta situación, la empresa reiteró el pedido a las autoridades locales para que se realice un mantenimiento permanente de la vía, debido a que se trata de una ruta utilizada diariamente por transportistas de servicio urbano y pobladores de la zona.

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