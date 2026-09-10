Trata de personas en Arequipa: detienen a 4 personas y rescatan a 10 posibles víctimas en Camaná

Cuatro personas fueron detenidas y diez mujeres rescatadas durante una intervención policial realizada la madrugada de hoy en dos locales nocturnos del distrito de Samuel Pastor, en la provincia de Camaná.

La intervención se ejecutó por una investigación contra la presunta organización criminal denominada “Las Muñecas de La Punta”, vinculada a los delitos de trata de personas y explotación sexual.

El operativo comenzó aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, en los establecimientos “Las Geishas” y “Dluxe”, situados en el kilómetro 839, en el asentamiento humano La Rinconada. La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná y estuvo a cargo de agentes de la DEPDIAC Arequipa, con apoyo de la DIVICC.

De acuerdo a la Policía, la presunta red habría captado a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad mediante engaños. Les ofrecían supuestos puestos de trabajo en Arequipa, pero luego las trasladaban y acogían en establecimientos donde serían sometidas a explotación sexual.

Durante el allanamiento fueron intervenidos cuatro presuntos integrantes o colaboradores de la organización. Además, la Policía incautó S/690 en efectivo, 14 celulares, cámaras de seguridad, una tarjeta bancaria, entre otros objetos.

DETENIDOS

Los detenidos fueron: Joysi Bardales Panduro, de 31 años apodada Karolay; Josué Daniel Álvarez Díaz, de 43 años, alias Tavo; Rogger Ricardo Damian Ibárcena, de 41 años, alias Martín y, Danny Edwin Contreras Farfán de 60 años de edad.

Las diez mujeres encontradas en los locales son consideradas, de manera preliminar, posibles víctimas de trata de personas. Entre ellas hay ciudadanas peruanas, venezolanas, cubanas y paraguayas. Sus identidades no fueron consignadas en esta información para protegerlas.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa, que deberá determinar las responsabilidades y las circunstancias en las que las mujeres llegaron a estos establecimientos.

ANTECEDENTES

La policía también considera en la investigación los antecedentes de dos de los 4 detenidos. Rogger Damian Ibárcena fue detenido en setiembre de 2023, ya había sido detenido junto a otras personas durante un operativo contra locales nocturnos de Samuel Pastor, por una investigación por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución. En aquella intervención fueron registrados los locales “Deluxe” y “Las Sirenitas”.

Además, Danny Contreras Farfán registra una denuncia por el presunto delito contra la salud pública y microcomercialización de drogas, de marzo de 2013.