El reinicio de los trabajos físicos para terminar el túnel de Pampamarca, en la provincia de La Unión, aún no tiene fecha específica. El Gobierno Regional de Arequipa había anunciado que las labores comenzarían el 2 de setiembre, pero ese día no llegó maquinaria ni personal para trabajar en la obra, solo una ceremonia de “inicio de obra” con presencia de funcionarios y autoridades, pese a que el proyecto no es nuevo, sino una continuación de trabajos paralizados.

Los funcionarios como el gerente general del GRA, Juan Carlos Blanco, acudieron a la zona para la ceremonia. Sin embargo, la situación generó cuestionamientos entre quienes llevan varios años esperando la culminación del proyecto, luego de tantos anuncios del reinicio de trabajos.

Según el Gobierno Regional, los trabajos comenzarían en los próximos días y se espera terminar la obra en diciembre. Para acelerar la ejecución se ha previsto trabajar hasta en tres turnos.

El túnel es esperado por los pobladores desde hace 8 años. La obra se inició en 2018, luego de que un deslizamiento de marzo de 2017 provocó el colapso de un tramo de la carretera Cotahuasi-Pampamarca y dejó aislada a una parte de la población.

Cuando la intervención termine, permitirá restablecer la conexión de Pampamarca y Huaynacotas con la provincia de La Unión y mejorar el acceso hacia Cusco, Ayacucho y Apurímac.

ONG PRODIA TERMINARÁ LA OBRA

Para terminar el proyecto se ejecutará un acuerdo de cooperación con la ONG Proyecto de Desarrollo Integral Andino (PRODIA). La organización financiará y ejecutará los trabajos pendientes con una inversión de S/ 8.2 millones.

El proyecto contempla terminar los 180.50 metros que faltan del túnel, cuya extensión total será de 680.08 metros. También se construirán los accesos, las entradas y salidas del túnel y se realizarán trabajos para asegurar los taludes y evitar nuevos problemas en la zona.

En el interior se completará la excavación, se colocarán estructuras de soporte y el revestimiento de concreto. También se construirán cunetas para conducir el agua que pueda filtrarse.