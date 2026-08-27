La Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Arequipa Sur inició acciones administrativas e investigaciones tras reportarse tres casos de presunto maltrato escolar y vulneración a los derechos de los estudiantes, así lo informó el director de la Ugel Sur, Fernando Polanco Chambi.

El primer hecho bajo la lupa se registró en la Institución Educativa La Campiña, en Socabaya, donde se reportaron dos incidentes diferenciados, el primero de ellos en el que los padres de familia denunciaron la imposición de castigos físicos sobre los estudiantes del nivel primario por haber llegado tarde, mientras que el segundo es por un presunto jaloneo de un administrativo hacia un escolar.

“Nosotros hemos recomendado siempre que las instituciones educativas tienen que garantizar primero las actividades escolares y también un buen trato, las buenas acciones en el colegio y, sobre todo, siempre mantener la integridad del estudiante”, señaló.

Asociado a tardanzas, también se reportó una denuncia en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, donde se habría dispuesto retornar a los estudiantes a sus domicilios. Al respecto, el director de la Ugel Sur manifestó que se dispuso el envió de un equipo para investigar lo ocurrido.

“Si es que por alguna razón algún estudiante llega tarde, eso no justifica de que los dejen fuera; al contrario, por seguridad, yo debo dejar que el estudiante ingrese a la institución educativa y ese hábito que tiene, en este caso de haber llegado tarde, la institución educativa tiene que trabajarlo con la familia”, acotó.

INVESTIGAN A PSICÓLOGA

Otro caso de consideración ocurrió en la I.E. Padre Pérez de Guereñu, en Paucarpata. En este plantel, padres de familia denunciaron públicamente presuntos maltratos contra los alumnos, los cuales estarían asociados al accionar de una profesional en psicología.

Cabe precisar que videos difundidos a través de las redes sociales muestran a la referida profesional increpando a los padres de familia por el poco accionar ante denuncias de bullying en el plantel educativo, estos frente a los estudiantes, situación que le valió ser intervenida por la Policía Nacional la tarde del martes. “Lo preliminar que tengo sí es que es una psicóloga y que se está, en todo caso, ya indagando cuáles son las acciones que se van a realizar”, señaló Fernando Polanco.