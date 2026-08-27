A través de un memorial diferentes gremios del Frente de Defensa de Tacna solicitaron a la presidenta Keiko Fujimori Higuchi la instalación de una mesa de diálogo para adoptar acuerdos principalmente el cierre del penal de Challapalca.

Así lo explicó el presidente del Frente de Defensa Dante Morales Cabrera al indicar que el documento fue recibido el 17 de agosto por la mesa de partes de la presidencia y esperan la respuesta.

Exigen cierre de cárcel

Le recordaron que la Contraloría ha aclarado que el estatus de “máxima seguridad” de Challapalca es solo nominal debido a brechas operativas graves.

En el memorial también piden solucionar la problemática del comercio de Tacna reactivando urgentemente la zona comercial y la zona franca. Solicitan una mesa ejecutiva de alto nivel presidida por la PCM y otros organismos. Exigieron la revisión integral y derogatoria del Decreto Supremo 094-2026 y el Decreto Supremo 324-2023 que limitan la comercialización de mercancías, afectan la franquicia de compra turística, reducen el turismo comercial y desalientan la inversión privada.

Otros puntos de problemática

Asimismo pidieron tratar otros puntos como el Fenómeno del Niño, el fortalecimiento de la pesca artesanal, la priorización del hospital regional, la carretera Tacna - Collpa y promulgar la ley de límites de Candarave y Jorge Basadre.

El documento fue suscrito por gremios de comerciantes como la Asociación Junta de Usuarios de la Zona Franca y Comercial de Tacna, comerciantes del mercado Grau, el Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales de Tacna, transportistas urbanos, el Sindicato de Construcción Civil de la Región, entre otros.