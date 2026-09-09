Un muerto en choque por alcance en la vía Arequipa-Puno, en Imata

Un conductor murió la tarde de ayer, martes, tras un choque múltiple por alcance ocurrido en el kilómetro 177+400 de la carretera Arequipa-Puno, en el sector de Imata, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma.

El accidente involucró a tres vehículos que se dirigían de Puno hacia Arequipa: un tráiler, un camión baranda Isuzu y un minibús Mercedes Benz que trasladaba a pasajeros hacia una mina.

Según el reporte policial, el impacto dejó a varios ocupantes heridos. Los afectados fueron auxiliados y trasladados al Centro de Salud de Imata, donde recibieron atención médica.

Según la versión preliminar el accidente de tránsito se habría producido cuando un tráiler frenó de manera repentina. El conductor de otro camión que circulaba detrás también habría frenado bruscamente, lo que provocó que el conductor saliera expulsada de la cabina. Aparentemente no llevaba el cinturón de seguridad.

En medio de la maniobra, otro vehículo que venía detrás terminó chocando contra la unidad, desencadenando la colisión múltiple.

La Policía inició las diligencias para determinar cómo ocurrió exactamente el accidente y establecer las responsabilidades en los conductores.