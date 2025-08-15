Betty Rosmari Flores Martínez es entrenadora del Club Internacional de Arequipa y es parte de la unidad técnica de la Federación Deportiva Peruana de Tiro con Arco. Nacida en Venezuela y viviendo 7 años en la Ciudad Blanca, ya se siente como una arequipeña más y lo celebra a lo grande.

Emigró al Perú debido a la difícil situación en su país. “Tenía parte de mi familia en Lima, así que me vine a vivir con ellos. A los dos o tres meses comencé a trabajar en el Club Internacional”, recuerda.

Su trayectoria deportiva es amplia y prestigiosa, ya que integró la selección nacional de Venezuela, representando a su país en campeonatos panamericanos, sudamericanos, centroamericanos y bolivarianos, además de participar en copas mundiales.

Tras retirarse como atleta, estudió Educación Física y durante 5 años enseñó tiro con arco en su tierra natal, hasta que decidió emigrar. Su vínculo con este deporte comenzó a los 14 años, inspirada por su hermana, quien ya lo practicaba y destacaba en su región.

Desde Arequipa, Betty se siente plenamente integrada y gracias a su experiencia y amor por la ciudad, demuestra una vez más que este deporte no tiene límites. Enseñar es lo que le apasiona en el momento y aseguró que no tiene planes de irse de Arequipa. “No puedo predecir lo que pasará, pero hoy te digo que de aquí no me muevo. Hago lo que me gusta y me siento feliz”.

Incluso celebra con entusiasmo las fiestas del 15 de agosto, al preparar platos arequipeños.

Bajo su dirección, varios deportistas arequipeños han crecido y hoy forman parte del equipo que entrena. Su objetivo es claro, enseñar lo más que se pueda, desarrollar a los atletas de alto rendimiento y llevarlos a la mayor cantidad de eventos internacionales.

Betty Flores Martínez es una de las ciudadanas nacidas fuera de Arequipa, pero encariñadas y agradecidas con esta ciudad. Ella es parte de esa sociedad que llegó a la Ciudad Blanca para concretar sueños y en este 485 Aniversario de Fundación Española de Arequipa, festeja las fiestas como una hija más.

VIDEO RECOMENDADO